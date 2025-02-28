Власти ищут подрядчика на ремонт и подсветку здания Заксобрания за 35 млн рублей

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На выполнение работ по капремонту фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы, пожарных металлических лестниц и подсветке фасада здания Заксобрания Калининградской области выделили 35 млн рублей. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок.

Способ определения поставщика — электронный аукцион. Подрядчик должен выполнить работы с даты заключения договора до 15 сентября 2025 года. Срок подачи заявок — с 25 февраля до 6 марта. Итоги аукциона подведут 10 марта. Заказчиком выступает председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

Ранее анонс закупки по поиску подрядчика опубликовали на сайте регионального центра торгов.

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