Власти ищут подрядчика на ремонт и подсветку здания Заксобрания за 35 млн рублей

На выполнение работ по капремонту фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы, пожарных металлических лестниц и подсветке фасада здания Заксобрания Калининградской области выделили 35 млн рублей. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок.

Способ определения поставщика — электронный аукцион. Подрядчик должен выполнить работы с даты заключения договора до 15 сентября 2025 года. Срок подачи заявок — с 25 февраля до 6 марта. Итоги аукциона подведут 10 марта. Заказчиком выступает председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.