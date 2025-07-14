Заксобрание области ищет подрядчика для устройства ландшафтного освещения

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Законодательное собрание Калининградской области ищет подрядчика для устройства ландшафтного освещения на своей территории. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На работы выделяют 449 999 рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Заявки на участие в торгах принимаются с 14 по 21 июля 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести 22 июля. Контракт необходимо исполнить до 15 октября текущего года.

На работы отводится 21 день. Выполнить их необходимо по адресу: ул. Кирова, д.17. Указанный гарантийный срок — 36 месяцев.

Установить необходимо 19 уличных светодиодных светильников с изменяемым углом излучения. Материал корпуса — металл, цвет покрытия — серый. Форма светильника — прожектор.

В феврале на выполнение работ по капремонту фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы, пожарных металлических лестниц и подсветке фасада здания Заксобрания Калининградской области власти выделили 35 млн рублей. Подрядчик — ООО «Эталстрой» — должен выполнить работы до 15 сентября 2025 года. Во время торгов компания снизила стоимость контракта до 29 080 091 рубля.

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