Заксобрание области ищет подрядчика для устройства ландшафтного освещения

Законодательное собрание Калининградской области ищет подрядчика для устройства ландшафтного освещения на своей территории. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На работы выделяют 449 999 рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Заявки на участие в торгах принимаются с 14 по 21 июля 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести 22 июля. Контракт необходимо исполнить до 15 октября текущего года.

На работы отводится 21 день. Выполнить их необходимо по адресу: ул. Кирова, д.17. Указанный гарантийный срок — 36 месяцев.

Установить необходимо 19 уличных светодиодных светильников с изменяемым углом излучения. Материал корпуса — металл, цвет покрытия — серый. Форма светильника — прожектор.

В феврале на выполнение работ по капремонту фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы, пожарных металлических лестниц и подсветке фасада здания Заксобрания Калининградской области власти выделили 35 млн рублей. Подрядчик — ООО «Эталстрой» — должен выполнить работы до 15 сентября 2025 года. Во время торгов компания снизила стоимость контракта до 29 080 091 рубля.