КЖД: с 3 по 6 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов

В связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный — Калининград-Северный некоторые пригородные поезда на Светлогорском, Зеленоградском, Балтийском и Гурьевском направлениях с 3 по 6 марта будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

На Светлогорском направлении утренняя «Ласточка» № 6700 (время отправления из Светлогорска — 06:30) будет следовать только до Северного вокзала.

На Зеленоградском направлении временно приостанавливается курсирование пригородного поезда № 6803, который отправляется с Южного вокзала в 8:00. При этом назначен поезд № 6833 отправлением с Северного вокзала в 8:08.

На Балтийском направлении утренний рельсобус из Балтийска будет отправляться на 17 минут раньше (в 6:17) и прибывать не на Южный, а на Северный вокзал. Вечерний поезд в Балтийск будет отправляться с Северного вокзала в 18:09.

На Гурьевском направлении маршрут утреннего поезда № 6355/6356 (отправление из Гурьевска — 6:54) продлён до Южного вокзала, а вечернего поезда № 6367/6368 (отправление из Гурьевска — 17:48) будет сокращен до Северного вокзала.

Следующий этап работ запланирован в период с 10 по 29 марта. Об изменениях в расписании движения поездов будет сообщено дополнительно. Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».