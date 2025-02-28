Ермак: туристы отменяют брони в отелях региона, посмотрев прогноз погоды

Туристы нередко отменяют брони в отелях Калининградской области, посмотрев прогноз погоды. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом в пятницу, 28 февраля.

«Очень многие туристы принимают решения с точки зрения каких-то внешних обстоятельств. У нас на Новый год были отказы от брони, когда люди посмотрели прогноз, увидели, что погода достаточно своеобразная — для них (для нас-то это нормальная погода, как сейчас, например, или как была на Новый год). 27 декабря был последний день, когда можно было отменять брони без оплаты. И некоторые, я знаю, были случаи, когда отменяли брони, посмотрев прогноз погоды», — рассказал Ермак.

Такое наблюдение не мешает министру смотреть в будущее с оптимизмом. Прогнозируемый рост турпотока в Калининградскую область в текущем году составляет порядка 15%.

Ранее Андрей Ермак заявлял, что отели востока Калининградской области не получают своих туристов из-за высокого качества дорог в регионе.