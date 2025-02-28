Горвласти отказались от разработки брендбука к 80-летию штурма Кёнигсберга

Калининград не стал разрабатывать свой брендбук в рамках подготовки к 80-летию штурма Кёнигсберга. Об этом стало известно во время дискуссии предпринимателей с горвластями на заседании комитета по торговле «Калининградской торгово-промышленной палаты».

«Отдельного брендбука, разработанного для 9 апреля, не существует, — сообщил главный архитектор города Андрей Анисимов. — То есть у нас общий федеральный праздник — это 9 мая, и брендбук разработан на эту тему. К нашему региональному празднику, дню взятия Кёнигсберга, брендбук не разработан, и поэтому не существует жёстких правил, как его подсвечивать. Но будут, безусловно, официальные мероприятия».

Анисимов отдельно отметил, что разработанный к 80-летию Победы брендбук не может охватить все варианты его использования, поэтому использовать его необходимо, руководствуясь «принципом разумности».