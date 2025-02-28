Горвласти отказались от разработки брендбука к 80-летию штурма Кёнигсберга

Горвласти отказались от разработки брендбука к 80-летию штурма Кёнигсберга
Фото: may9.ru
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Калининград не стал разрабатывать свой брендбук в рамках подготовки к 80-летию штурма Кёнигсберга. Об этом стало известно во время дискуссии предпринимателей с горвластями на заседании комитета по торговле «Калининградской торгово-промышленной палаты».

«Отдельного брендбука, разработанного для 9 апреля, не существует, — сообщил главный архитектор города Андрей Анисимов. — То есть у нас общий федеральный праздник — это 9 мая, и брендбук разработан на эту тему. К нашему региональному празднику, дню взятия Кёнигсберга, брендбук не разработан, и поэтому не существует жёстких правил, как его подсвечивать. Но будут, безусловно, официальные мероприятия».

Анисимов отдельно отметил, что разработанный к 80-летию Победы брендбук не может охватить все варианты его использования, поэтому использовать его необходимо, руководствуясь «принципом разумности».

Ранее Совет по культуре при губернаторе Калининградской области отклонил предложение Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов раскрасить орден Победы на Триумфальной колонне в центре Калининграда. Губернатор Алексей Беспрозванных предложил реализовать аналогичную идею в другом месте.

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