Калининградской области прогнозируют «очень ветреное» начало недели

Калининградской области прогнозируют «очень ветреное» начало недели
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в начале следующей недели ожидается довольно сильный ветер. Зато к концу семидневки грядет «резкое потепление». Такой прогноз опубликовал телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Первая половина следующей недели ожидается очень ветреной: мы окажемся в зоне высокого перепада атмосферного давления между азорским антициклоном над югом и центром Европы и серией атлантических циклонов над севером Европы. Предварительно, с понедельника по среду порывы западного ветра могут достигать ~ 16-21 м/с (особенно в прибрежной зоне), в среду вероятны дожди», — отмечается в сообщении.

При этом, согласно прогнозу, в первой половине недели температура ожидается выше нормы: +2...+7°С, а к концу — «резкое потепление и хорошая погода в антициклоне».

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