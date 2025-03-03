МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра до 23 м/с

В Калининградской области прогнозируют усиление ветра до 18-23 м/с. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Калининградской области.
Усиление юго-западного, западного ветра ожидается 4 марта в первой половине дня. В сообщении МЧС напоминает: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».Ранее в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что во вторник «днем ветер усилится в порывах до 15-19 м/с в Калининграде и области (местами до 18-20 м/с); в прибрежной зоне (по линии Балтийская коса-Янтарный) до 17-21 м/с и до 19-23 м/с по линии Светлогорск-Куршская коса. Вечером ветер ослабнет до 14-17 м/с в порывах в Калининграде и области и до 17-20 м/с в прибрежной зоне».