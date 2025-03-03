МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра до 23 м/с

Все новости по теме: Стихия

В Калининградской области прогнозируют усиление ветра до 18-23 м/с. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Калининградской области.

Усиление юго-западного, западного ветра ожидается 4 марта в первой половине дня. В сообщении МЧС напоминает: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».

Ранее в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что во вторник «днем ветер усилится в порывах до 15-19 м/с в Калининграде и области (местами до 18-20 м/с); в прибрежной зоне (по линии Балтийская коса-Янтарный) до 17-21 м/с и до 19-23 м/с по линии Светлогорск-Куршская коса. Вечером ветер ослабнет до 14-17 м/с в порывах в Калининграде и области и до 17-20 м/с в прибрежной зоне».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter