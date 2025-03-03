Калининградцам предлагают посетить венеролога в рамках акции «Месяц семьи»

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Минздрав Калининградской области объявил о начале акции по приёму жителей региона с целью обследования на инфекции, передающиеся половым путём. Она носит название «Месяц семьи» и продлится в течение марта, сообщила пресс-служба министерства.

Предполагается, что в рамках мероприятия пациентов будет консультировать врач-венеролог. Кроме того, запланировано проведение диагностики инфекций, передающихся преимущественно половым путём, различными лабораторными методами.

«Чтобы в семье родился здоровый ребенок, супругам нужно ответственно относиться к своему здоровью ещё задолго до его рождения. Не стоит жертвовать собственным здоровьем и здоровьем любимого человека ради сомнительных удовольствий: потребления алкоголя, наркотиков, курения, а также беспорядочного полового образа жизни. Все эти риски в совокупности могут привести к распространению инфекций, передающихся половым путём, включая ВИЧ/СПИД. Необходимо помнить, что рождение здорового ребёнка возможно только от здоровых родителей», — прокомментировала главный врач Центра специальных видов медицинской помощи Татьяна Задоркина.

Записаться на приём к врачу-венерологу можно по телефону 8-(4012)31-31-85 или в регистратуре поликлиники Центра Спецмедпомощи. При этом пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС (или его номер) и СНИЛС (или его номер).

В Калининградской области за 11 месяцев 2024 года выявили 339 новых случаев ВИЧ, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. Всего в регионе проживают более 7 000 человек, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. Основной путь новых заражений — половой.

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