В минсельхозе пояснили, почему калининградские фермеры не выращивают индейку

В минсельхозе пояснили, почему калининградские фермеры не выращивают индейку
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Калининградские фермеры пока не планируют заниматься производством мяса индейки. О причинах отказа работать в этом направлении в эфире Центра управления регионом рассказал министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов.

«Действительно, индейки у нас в массовом производстве нет, — рассказал Иванов. — Вместе с тем никто не отменял конъюнктуру рынка, и любой производитель ориентируется в своей деятельности, прежде всего, на экономику, поэтому у нас никаких проектов по производству индейки не планируется».

Иванов отметил, что производство индейки — достаточно капиталоемкий проект, при этом министра больше волнует, что регион не до конца самообеспечен мясом курицы. «У нас огромный объём птицы ввозится в регион, несмотря на то, что у нас есть своё производство, — продолжил он. — Говорить о таком отдельном направлении как индейка пока не приходится. Нам нужно наращивать объемы существующих производств».

Иванов добавил, что в регионе были люди, которые интересовались даже страусиным мясом, однако такие направления будут развиваться «во вторую и в третью очередь».

Напомним, что летом 2023 года представители группы «Черкизово», занимающей второе место в стране по производству мяса индейки, сообщили о подорожании своей продукции в связи с уходом из РФ части производителей запчастей и оборудования для переработки этого мяса, «что привело к удорожанию процесса вдвое».

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