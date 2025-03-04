В минсельхозе пояснили, почему калининградские фермеры не выращивают индейку

Калининградские фермеры пока не планируют заниматься производством мяса индейки. О причинах отказа работать в этом направлении в эфире Центра управления регионом рассказал министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов.

«Действительно, индейки у нас в массовом производстве нет, — рассказал Иванов. — Вместе с тем никто не отменял конъюнктуру рынка, и любой производитель ориентируется в своей деятельности, прежде всего, на экономику, поэтому у нас никаких проектов по производству индейки не планируется».

Иванов отметил, что производство индейки — достаточно капиталоемкий проект, при этом министра больше волнует, что регион не до конца самообеспечен мясом курицы. «У нас огромный объём птицы ввозится в регион, несмотря на то, что у нас есть своё производство, — продолжил он. — Говорить о таком отдельном направлении как индейка пока не приходится. Нам нужно наращивать объемы существующих производств».

Иванов добавил, что в регионе были люди, которые интересовались даже страусиным мясом, однако такие направления будут развиваться «во вторую и в третью очередь».