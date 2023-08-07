«Коммерсант»: в России ожидается повышение цен на мясо индейки

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С сентября в России ожидается повышение цен на продукцию из индейки. Как пишет «Коммерсант», группа «Черкизово», занимающая второе место в стране по производству этого вида мяса, планирует повысить отпускные цены на 6,5%. По данным Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки, в 2022 году компания выпустила 80,5 тысячи тонн продукции в убойном весе.

Как указывает издание со ссылкой на уведомление торгового дома партнерам, необходимость повышения цен в «Черкизово» объясняют уходом из РФ части производителей запчастей и оборудования для переработки индейки, что привело к удорожанию процесса вдвое. Также на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% — транспортных услуг, на 20% — упаковочных материалов. Кроме того, в первом квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики.

Индейка в июне стоила в среднем 446,61 рубля за килограмм. По данным источников издания, отпускные цены на мясо индейки у производителей в среднем находятся на уровне 320–340 рублей за килограмм филе бедра и грудки. Ожидается, что рост цен составит до 20% за год.

В рознице индейка стоит дороже курицы и свинины. Курятина, по данным Росстата, стала лидером удорожания: средние розничные цены на нее с декабря 2022 года выросли на 11,42%, до 196,93 рубля за килограмм. Свинина подорожала на 3,04%, до 308,38 руб. за килограмм.

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