«Коммерсант»: в России ожидается повышение цен на мясо индейки

С сентября в России ожидается повышение цен на продукцию из индейки. Как пишет «Коммерсант», группа «Черкизово», занимающая второе место в стране по производству этого вида мяса, планирует повысить отпускные цены на 6,5%. По данным Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки, в 2022 году компания выпустила 80,5 тысячи тонн продукции в убойном весе.

Как указывает издание со ссылкой на уведомление торгового дома партнерам, необходимость повышения цен в «Черкизово» объясняют уходом из РФ части производителей запчастей и оборудования для переработки индейки, что привело к удорожанию процесса вдвое. Также на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% — транспортных услуг, на 20% — упаковочных материалов. Кроме того, в первом квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики.

Индейка в июне стоила в среднем 446,61 рубля за килограмм. По данным источников издания, отпускные цены на мясо индейки у производителей в среднем находятся на уровне 320–340 рублей за килограмм филе бедра и грудки. Ожидается, что рост цен составит до 20% за год.