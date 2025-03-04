Горвласти анонсировали изменения в системе оплаты проезда

В системе оплаты проезда в общественном транспорте произойдут изменения, среди которых уход стоп-листов и появление мобильного приложения. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

Так, у льготников появится возможность пополнять карту «Волна Балтики» не через киоски. После изменений это можно будет сделать онлайн на сайте.

«Кроме того, уйдут, так называемые, стоп-листы. Наша система новая отличается от той, что работает сейчас. Сейчас система работает в оффлайне, то есть вы сначала кладёте деньги, потом ждёте определённое время, как правило, до суток, и только потом можно ехать, — рассказал Шлыков. — И, соответственно, если вы, зайдя в транспорт, не имеете денег на карте, но при этом приложили свою карточку сегодня, то если на этой карточке нет денег, как правило, эти убытки могут уйти на перевозчика». Поскольку новая система будет работать в системе онлайн, то после пополнения можно будет совершить оплату проезда сразу.

Помимо прочего, возможности системы оплаты расширятся за счёт появления телеграм-бота и мобильного приложения. «Наше мобильное приложение или телеграм-бот настроены на то, чтобы, зайдя в салон, у нас будут размещены большие трафареты. На трафаретах будет размещён QR-код, и вот, наведя на этот QR-код, вы с помощью мобильного приложения или телеграм-канала, соответствующего от бота, сможете совершить оплату. Инструкции там совершенно простые, сами инструкции мы обязательно разместим на сайте „Волна Балтики“, и простые такие тексты и слова будут, естественно, и в салоне автобуса находиться», — заверил Шлыков. Пассажиры, у которых нет желания или возможностей использовать онлайн-оплату, могут продолжать пополнять карту в киосках.

Способы оплаты останутся прежними — наличный и безналичный расчёт по банковской карте, а также по карте «Волна Балтики». «Мы ничего здесь не меняем, мы только улучшаем», — сказал Шлыков.

Новая система также рассчитана на электронные, а не на бумажные билеты. «Если к вам подойдёт контролёр и спросит, оплачивали ли вы билет, вы покажете, допустим, если вы оплачивали банковской картой, то предъявите банковскую карту, приложив к терминалу контролёра. Там будет написано: „Проезд оплачен“. Если вы оплачивали мобильным приложением, соответствующая запись у вас останется в мобильном приложении. Это тоже можно будет предъявить контролёру», — пояснил Шлыков.

Ранее сообщалось, что с конца февраля в автобусах «Калининград-ГорТранса», которые курсируют без кондуктора, начнут устанавливать новые терминалы оплаты. «Поскольку они временно не считывают „Волну Балтики“, а работают только с обычными банковскими картами (в т. ч. токенизированными) , то у средней двери для приёма транспортных карт пока оставят старые „зелёные“ терминалы. Если в салоне транспорта работает кондуктор, то приобрести билет по „Волне Балтики“ можно у него», — отмечают горвласти.