Мэрия: в автобусах «ГорТранса» с понедельника начнут устанавливать новые терминалы

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С понедельника в автобусах «Калининград-ГорТранса», которые курсируют без кондуктора, начнут устанавливать новые терминалы оплаты. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Поскольку они временно не считывают „Волну Балтики“, а работают только с обычными банковскими картами (в т. ч. токенизированными) , то у средней двери для приёма транспортных карт пока оставят старые „зелёные“ терминалы. Если в салоне транспорта работает кондуктор, то приобрести билет по „Волне Балтики“ можно у него», — отмечают горвласти.

Как уточняется в сообщении, новыми терминалами, помимо «Калининград-ГорТранса», уже обзавелись «ВестЛайн» и ИП Койков.

Напомним, ранее «Калининград-ГорТранс» заявлял, что валидаторы выходят из строя ежедневно. Предприятие дополнительно располагает «порядка 30-40 валидаторами», которые ежедневно используют вместо вышедших из строя. В октябре 2024 года областные власти выделили более 5 млн рублей на закупку валидаторов для общественного транспорта. В свою очередь городские власти пообещали поставить во всём общественном транспорте новые валидаторы до конца февраля 2025-го. 

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