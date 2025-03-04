В Калининградской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за прошлую неделю в было зарегистрировано 9956 случаев заболевания респираторными инфекциями (больше, чем неделей ранее, на 15,4%).

Наибольший темп прироста среди взрослых — на 19,7%. В структуре заболевших доля детей снизилась до 44%. Наименьший темп прироста заболеваемости находится среди детей 8-14 лет (на 8%).

«При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей, обнаружены вирусы гриппа А (H1N1) и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы», — сообщает Роспотребнадзор. За неделю диагноз гриппа был лабораторно подтверждён 344 заболевшим, из них 206 — грипп В.

Кроме того, на этой неделе в регионе был зарегистрирован 6131 случай заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 9,8%. Число заболевших школьников снизилось на 2,8%.

«В социально значимых учреждениях принимаются дополнительные профилактические и противоэпидемические меры. По состоянию на 03.03.2025 с целью ограничения распространения инфекции, временно приостановлен учебный процесс в трёх школах, 87 классах тридцати двух школ, в 10 группах шести детских дошкольных учреждений», — добавляет ведомство.

Эпидемиологи управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как напряжённую, но управляемую.