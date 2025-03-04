Облвласти назвали даты проведения последнего звонка и вручения аттестатов

Облвласти назвали даты проведения последнего звонка и вручения аттестатов
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Областные власти назвали даты проведения торжественных церемоний «Последний звонок» и вручения аттестатов школьникам в 2025 году. Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Последний звонок предполагается провести 24 мая. Документ о среднем общем образовании будут вручать 27 июня. Одиннадцатиклассники получат свои аттестаты 29 июня.

В дни проведения торжественных мероприятий возле школ будут дежурить скорой медицинской помощи с 10:00 до 22:00. Ответственность за их обеспечение возложили на региональное министерство здравоохранения. Власти также рекомендуют УМВД России по Калининградской области обеспечить охрану общественного порядка и безопасность обучающихся. Местному самоуправлению рекомендуется исключить необоснованные и несогласованные переносы дат торжественных мероприятий на другие дни.

В Калининградской области в 2025 году школу заканчивают около пяти тысяч одиннадцатиклассников, в 2024 году 11-е классы закончили 4463 школьника.

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