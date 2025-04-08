В Чернышевском устанавливают портальный индивидуальный комплекс досмотра (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Калининградская областная таможня впервые получила портальный индивидуальный комплекс досмотра (ИКД). Оборудование на въезде и выезде из России в пункте пропуска Чернышевское в настоящее время устанавливает Калининградский филиал ФКГУ Росгранстрой, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что нововведение увеличит скорость прохождения государственного контроля грузовых транспортных средств. Работа комплекса основана на принципах рентгена. При сканировании грузового автомобиля он показывает все нехарактерные детали для технического паспорта транспорта. ИДК помогает выявлять незаконный провоз через границу любых видов грузов.

Росгранстрой заявлял о планах реконструировать пункты пропуска через госграницу в Чернышевском и Багратионовске в конце 2021 года. О том, что работы намерены провести на территории трёх погранпереходов, включая Мамоново — Гроново, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов сообщил в декабре 2022 года. В июне 2024-го грядущую реконструкцию обсудили представители Минтранса и Федеральной таможенной службы.

Проектированием занимается Росгранстрой. Реконструкция погранпереходов в Багратионовске и Чернышевском запланирована на 2026-2027 годы, в Мамоново (Гроново) — на 2027-2028-й.

Для пункта пропуска в Чернышевском согласована принципиальная компоновочная схема размещения зданий и сооружений. Там планируют расширить площадку-накопитель для водителей грузовых фур до 140 мест, открыть магазин, кафе, санузел с душевой, павильон страхования.

Предварительная стоимость реконструкции трёх пунктов пропуска на границе Калининградской области с Польшей и Литвой составляет порядка трёх миллиардов рублей.