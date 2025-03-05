Власти Калининграда объявили о начале обработки города от клещей

Власти Калининграда объявили о начале обработки города от клещей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Власти Калининграда объявили о начале обработки города от клещей. Информация о старте акарицидных мероприятий опубликована в телеграм-канале администрации Калининграда.

Обработку разделили на несколько этапов. Первый начнётся 6 марта и продлится до 10 числа. Его проведут в городских парках.

После этого мероприятия по акарицидной обработке будут проводить в скверах, зелёных зонах, на берегах водоёмов и территориях общего пользования внутри жилых массивов. При этом в микрорайонах с плотной застройкой и интенсивным пешеходным трафиком распылять препараты рекомендуется только в ночное время.

«Через неделю после обработки требуется проверить её эффективность, поэтому прежде чем работы по контракту будут оплачены из бюджета, мы требуем предоставить справку из Центра гигиены и эпидемиологии», — говорится в сообщении властей.

В конце января стало известно, что в 2025 году МП «Чистота» потратит на акарицидную обработку территорий общего пользования 6,7 млн рублей. Обработку от клещей необходимо будет провести на площади в 5,3 млн кв. м. — на уличных газонах, в скверах и зелёных зонах, детских и спортивных площадках, вдоль береговых полос городских водоёмов. Всего в списке указано 862 адреса.

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