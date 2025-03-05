Власти Калининграда планируют приобрести четыре автомобиля

Городские власти планируют приобрести четыре легковых автомобиля. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится Муниципальное бюджетное учреждение администрации Калининграда «Служба административно-технического обеспечения». На приобретение транспорта выделяют 8 млн рублей. Указанная цена за единицу — 2 млн. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В сентябре 2024 года «Служба административно-технического обеспечения» заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля «Kaiyi X7» чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Источник финансирования контракта — средства бюджетного учреждения. Как сообщили «Новому Калининграду» в горадминистрации, новый кроссовер «Kaiyi X7» с государственным регистрационным номером «С311УР39», на котором передвигается глава администрации Елена Дятлова, является служебным транспортным средством администрации Калининграда.

МБУ «САТО» осуществляет транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений.