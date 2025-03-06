С 10 по 29 марта меняется расписание движения пригородных поездов

С 10 по 29 марта в связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный — Калининград-Северный изменится расписание пригородных поездов, курсирующих на Светлогорском, Зеленоградском, Мамоновском и других направлениях. Такая информация размещена в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».

На Светлогорском направлении с Северного вокзала будут курсировать электропоезда «Ласточка» № 6715 и № 6723 (время отправления — 14:08 и 18:49 соответственно). Кроме того, Северный вокзал станет конечной остановкой для пригородных поездов, отправляющихся из Светлогорска в 6:30, 12:38, 16:42 и 18:54. Утренние «Ласточки», ранее отправлявшиеся с Южного вокзала в 7:41 и 10:00, по рабочим дням будут курсировать с Северного вокзала в 7:47 и 10:08. В выходные и праздничные дни оба поезда будут отправляться с Южного вокзала согласно расписанию. Помимо этого, дневной электропоезд № 6711 будет отправляться с Южного вокзала на две минуты позже — в 12:02.

На Зеленоградском направлении от и до Северного вокзала будут курсировать «Ласточки» отправлением из Зеленоградска в 15:51 и 17:18, из Калининграда — 18:57.

По рабочим дням приостанавливается курсирование пригородного поезда № 6803, который отправляется с Южного вокзала в 8:00. Вместо него будет ходить поезд № 6833 отправлением с Северного вокзала в 8:08. По выходным дням вечерняя «Ласточка» № 7125 будет отправляться не с Южного, а с Северного вокзала в 17:24.

На Мамоновском направлении вечерний поезд с Южного вокзала будет отправляться на пять минут раньше — в 18:05.

Утренний рельсобус № 6202/6201 сообщением Голубево — Чкаловск будет отправляться на 11 минут позже — в 8:41. Маршрут поезда № 6172 отправлением из Чкаловска в 10:52 будет сокращён до Северного вокзала. Поезд № 6212/6211 от станции Голубево будет отправляться на четыре минуты раньше — в 18:40.

Поезд № 6361/6362 до Гурьевска будет курсировать с Северного вокзала на семь минут позже — в 9:09.

Вечерний поезд № 6110 будет отправляться с Северного вокзала до о.п Киевская на пять минут раньше — в 19:10.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут узнать по ссылке на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», информационных стендах всех вокзалов, станций и остановочных пунктов, а также в билетных пригородных кассах.