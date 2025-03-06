В Калининграде начали принимать на переработку «пакеты с пакетами»

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В Калининграде начали принимать на переработку пакеты и плёночный пластик. Контейнеры для сбора появились на площадке для раздельного сбора отходов на улице Портовой. Такая информация размещена на сайте национальных проектов России.

«Есть такое понятие „пакет с пакетами“ — когда люди собирают дома пакеты. Чтобы их не выкидывать, приносят нам. Мы это всё потом соберём, сделаем гранулу и запустим в ближайшее время в работу. Кроме пакетов, также принимаем упаковочную и воздушную пленки — весь плёночный пластик, который формируется в быту», — рассказал председатель регионального союза переработчиков Святослав Лавриненко.

На Портовой также установлены и другие контейнеры для раздельного сбора отходов. В них можно оставлять бутылки, жёсткий пластик из-под бытовой химии и напитков, пластиковые ведра, тазы, стёкла, бумагу и картон, текстиль, покрышки от легковых автомобилей, просроченные лекарства и различные опасные отходы.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области весной 2025 года планируют начать строительство завода по переработке пластика. Разрешение на строительство предприятия получила компания «СмартПолимер», являющаяся резидентом индустриального парка «Храброво».

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