Под Калининградом планируют строительство завода по переработке пластика

В Калининградской области весной 2025 года планируют начать строительство завода по переработке пластика. Как сообщает телеграм-канал Корпорации развития Калининградской области, компания «СмартПолимер», являющаяся резидентом индустриального парка «Храброво», получила разрешение на строительство предприятия (соответствующий документ выдан министерством градостроительной политики региона в конце декабря). .
«Площадь производственного здания составит 1475 кв. м, для обеспечения работы завода будет создана трансформаторная подстанция и резервуары пожарного запаса, — уточняют представители Корпорации. — Приступить к строительству резидент планирует в марте 2025 года».
Статус резидента индустриального парка «Храброво» «СмартПолимер» получил в 2022 году. Согласно соглашению о ведении промышленной деятельности, компания планирует выпускать из переработанного пластика вторичную гранулу. На её основе могут создаваться композиционные материалы, плёнка, упаковка, пакеты и другие изделия.В марте 2023 года Олег Ступин, бывший на тот момент министром природных ресурсов и экологии региона сообщал «Новому Калининграду», что крупное предприятие по переработке в Калининградской области не создать. Он также отмечал, что для загрузки подобных предприятий необходимо «очень серьезно нарастить объемы сбора и поработать с качеством каждой товарной партии».