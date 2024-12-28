Под Калининградом планируют строительство завода по переработке пластика

Под Калининградом планируют строительство завода по переработке пластика
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области весной 2025 года планируют начать строительство завода по переработке пластика. Как сообщает телеграм-канал Корпорации развития Калининградской области, компания «СмартПолимер», являющаяся резидентом индустриального парка «Храброво», получила разрешение на строительство предприятия (соответствующий документ выдан министерством градостроительной политики региона в конце декабря). .

«Площадь производственного здания составит 1475 кв. м, для обеспечения работы завода будет создана трансформаторная подстанция и резервуары пожарного запаса, — уточняют представители Корпорации. — Приступить к строительству резидент планирует в марте 2025 года».

Статус резидента индустриального парка «Храброво» «СмартПолимер» получил в 2022 году. Согласно соглашению о ведении промышленной деятельности, компания планирует выпускать из переработанного пластика вторичную гранулу. На её основе могут создаваться композиционные материалы, плёнка, упаковка, пакеты и другие изделия.

В марте 2023 года Олег Ступин, бывший на тот момент министром природных ресурсов и экологии региона сообщал «Новому Калининграду», что крупное предприятие по переработке в Калининградской области не создать. Он также отмечал, что для загрузки подобных предприятий необходимо «очень серьезно нарастить объемы сбора и поработать с качеством каждой товарной партии».

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