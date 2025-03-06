Власти РФ одобрили круглогодичную скидку для детей в поездах дальнего следования

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Российские власти одобрили введение круглогодичной скидки на перевозку детей в поездах дальнего следования. Соответствующее постановление кабмина № 266 от 4 марта опубликовано на официальном сайте размещения правовых актов, пишет «Интерфакс».

«Федеральной антимонопольной службе поручено установить для пассажиров — граждан России в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов, а также предусмотреть применение действующих тарифов на перевозку детей (исключительно граждан России) до 10 лет ж/д транспортом во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования», — отмечается в сообщении.

Льгота будет действовать в течение всего года, а не только в летние каникулы, как было раньше.

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