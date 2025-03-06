СМИ: мошенники придумали схему обмана граждан при помощи аккаунта WhatsApp

Мошенники придумали схему обмана граждан при помощи аккаунта WhatsApp. Злоумышленники предлагают сдать им в аренду мессенджер за 200 рублей в день, а в итоге используют его для кражи данных жертвы и вымогательстве денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» от МТС Андрея Бийчука.
Эксперт пояснил, что на первом этапе мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в телеграм-каналах и других площадках. В них злоумышленники указывают заманчивые условия «работы». Потенциальным жертвам предлагается сдавать в пользование собственный аккаунт в WhatsApp за плату в 200 рублей в день.
Впоследствии доступ к мессенджеру необходимо передать заказчику для различных целей. Пользователя просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код доступа или же вообще передать на время сим-карту. После этого контроль над мессенджером остаётся только у мошенников.
«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники», — объяснил эксперт.
По словам Бийчука, с последствиями преступных действий, которые были совершены через предоставленный аккаунт, будет разбираться владелец номера. При этом обещанных денег никто не переводит.Накануне УМВД России по региону сообщило, что общий ущерб жителям Калининградской области от мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий в 2024 году составил более 1,5 млрд рублей. При этом раскрываемость подобных преступлений в Калининградской области выше средних значений по России и СЗФО.