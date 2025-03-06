СМИ: мошенники придумали схему обмана граждан при помощи аккаунта WhatsApp

Мошенники придумали схему обмана граждан при помощи аккаунта WhatsApp. Злоумышленники предлагают сдать им в аренду мессенджер за 200 рублей в день, а в итоге используют его для кражи данных жертвы и вымогательстве денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» от МТС Андрея Бийчука.

Эксперт пояснил, что на первом этапе мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в телеграм-каналах и других площадках. В них злоумышленники указывают заманчивые условия «работы». Потенциальным жертвам предлагается сдавать в пользование собственный аккаунт в WhatsApp за плату в 200 рублей в день.

Впоследствии доступ к мессенджеру необходимо передать заказчику для различных целей. Пользователя просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код доступа или же вообще передать на время сим-карту. После этого контроль над мессенджером остаётся только у мошенников.

«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники», — объяснил эксперт.

По словам Бийчука, с последствиями преступных действий, которые были совершены через предоставленный аккаунт, будет разбираться владелец номера. При этом обещанных денег никто не переводит.