На Приморском карьере Ростеха добыли «янтарное сердце» (фото)

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На Янтарном комбинате во время ручной сортировки был обнаружен камень, в котором все основные виды балтийского янтаря сформировали рисунок, похожий на сердце. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечают, что подобные образцы встречаются крайне редко и в общем объеме добычи составляют не более 1%. Вес камня составляет 19,42 грамма, а его размеры — 4 на 3 см. Уникальность находки заключается в редком сочетании природных факторов, которые объединили разные виды камня в одном небольшом сердце. Камень состоит из королевского, белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря. Свой цвет он получил десятки миллионов лет назад на стадии формирования. Такой янтарь с контрастными разводами называется пейзажным.

«Белый янтарь получается за счет множественных скоплений мельчайших пузырьков воздуха. Он легче прочих видов янтаря. В желтом матовом янтаре пузырьки также формируют „цвет“, однако их скопления уже несколько разрежены. И наконец, прозрачный, более плотный и вовсе не содержит воздушных скоплений. Получившуюся комбинацию можно назвать сюрпризом, шуткой природы. Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию мы, скорее всего, никогда не узнаем, одно несомненно — весь процесс формирования проходил в еще жидком не затвердевшем состоянии 40-50 млн лет назад. На выходе получилось настоящее „объяснение в любви“ в виде очаровательного многослойного сердца», — прокомментировала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

В 2023 году на сортировочном участке предприятия обнаружили похожий «сюрприз природы» — «улыбающийся» самоцвет. В самой сердцевине камня природные цветовые вихри «нарисовали» подмигивающий смайлик.

В марте 2025 года Дом янтарной моды Калининградского янтарного комбината представил новую линейку одежды с балтийским самоцветом. Как сообщает пресс-служба предприятия, дизайнеры и ювелиры разработали 60 экспериментальных образов, среди них — платье из янтаря.
Фото: пресс-служба Янтарного комбината

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