Калининградки рассказали, что считают необычным подарком на 8 марта

Калининградки рассказали, что считают необычным подарком на 8 марта
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Среди самых необычных подарков на Международный женский день жительницы Калининграда выделили предметы интерьера, питомцев и букеты. Такие результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Опрос проводился с 25 февраля по 5 марта 2025 года. В числе необычных подарков лидируют предметы для создания интерьера. Их назвали 9% респонденток. 7% жительниц Калининграда выделили редкие цветы и необычные букеты. Стольких же женщин поразили подарки в виде щенков, котят, крольчат и лягушек. 

Каждая двадцатая калининградка поразилась путёвке, подаренной на 8 марта. Ещё 4% женщин получали в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селёдки.

“По 3% жительниц Калининграда были приятно поражены такими подарками как украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и романтические вечера. Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль. 4 из 10 жительниц Калининграда поделились сожалением, что им пока не доводилось получать необычных запоминающихся подарков к Женскому дню”, - говорится в результатах опроса. 

Ранее стало известно, что почти треть женщин из всех округов России мечтают о путешествии в подарок на 8 Марта. 16% респонденток предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что хотят билеты в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику и украшения или часы.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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