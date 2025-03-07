Калининградки рассказали, что считают необычным подарком на 8 марта

Среди самых необычных подарков на Международный женский день жительницы Калининграда выделили предметы интерьера, питомцев и букеты. Такие результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Опрос проводился с 25 февраля по 5 марта 2025 года. В числе необычных подарков лидируют предметы для создания интерьера. Их назвали 9% респонденток. 7% жительниц Калининграда выделили редкие цветы и необычные букеты. Стольких же женщин поразили подарки в виде щенков, котят, крольчат и лягушек.

Каждая двадцатая калининградка поразилась путёвке, подаренной на 8 марта. Ещё 4% женщин получали в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селёдки.

“По 3% жительниц Калининграда были приятно поражены такими подарками как украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и романтические вечера. Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль. 4 из 10 жительниц Калининграда поделились сожалением, что им пока не доводилось получать необычных запоминающихся подарков к Женскому дню”, - говорится в результатах опроса.

Ранее стало известно, что почти треть женщин из всех округов России мечтают о путешествии в подарок на 8 Марта. 16% респонденток предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что хотят билеты в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику и украшения или часы.