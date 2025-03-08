В Калининградской области побит суточный рекорд дневной температуры

В Калининграде побит суточный рекорд максимальной дневной температуры. Об этом в субботу, 8 марта, сообщили эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температурные данные приведены на 14:00 8 марта. Сообщается, что в области максимальный показатель составил +17,1°С. Его зафиксировали в Железнодорожном и Черняховске, при том что утром было −2,3°С.

«Калининграде потеплело до +16,5°С. Снова везде кроме „прохладного“ Балтийска (+9,3°С) побиты суточные рекорды максимальной температуры», — говорится в сообщении.