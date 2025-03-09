В «Народном фронте» назвали работу УК в Знаменске «коммунальной катастрофой» (видео)

Представители «Народного фронта», организовавшие собственную проверку после многочисленных жалоб жителей на работу управляющей компании «Час-Плюс» в Знаменске, назвали последствия работы УК в посёлке «коммунальной катастрофой». По словам общественников, «единственная в посёлке управляющая компания даже не создаёт видимости своей работы».

«В „Народный фронт“ обратились жители одного из многоквартирных домов в Знаменске. Утверждают, что за пять лет не видели специалистов управляющей компании ни разу, а требования отчитаться за деньги коммунальщики игнорируют», — говорится в паблике общественной организации.

«Народный фронт» уточняет, что похожие жалобы поступали и от жителей других домов в Знаменске.

«Ни уборки дворов и подъездов, ни текущего ремонта. Исправно в компании „Час-плюс“ трудится только принтер, на котором печатают квитанции», — говорится далее в сообщении. — «Час-плюс» — единственная управляющая компания в Знаменске. Конкурировать не с кем. Поэтому большинство жителей поселка в три с половиной тысячи жителей — её вынужденные клиенты«.

Материалы проверки были направлены контролёрами в министерство регионального контроля и прокуратуру. 8 марта на заявления отреагировали в СК РФ, организовав доследственную проверку.

Представительница управляющей компании «Час-Плюс», чей номер указан в контактах организации, сообщила, что о проверке слышит впервые и от оперативного комментария по поводу жалоб жителей отказалась. Через некоторое время сотрудница УК сообщила, что комментарий по ситуации будет предоставлен в понедельник, 10 марта.