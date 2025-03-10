УК «Час-Плюс» из Знаменска: в «Народный фронт» пожаловались неплательщики (фото)

Управляющая компания «Час-Плюс», которая, как утверждают представители «Народного фронта», является в Знаменске монополистом в сфере обслуживания домов и демонстрирует лишь видимость деятельности, дала подробный комментарий по поводу заявлений о «коммунальной катастрофе» в посёлке.

Гендиректор управляющей компании Ольга Чирва, с которой связался «Новый Калининград», заявила, что жалоба в «Народный фронт» поступила от жительницы Кристины Сабитовой, проживающей в одном из домов на улице Мельничной (этот дом обследовал в ходе рейда представитель «Народного фронта»).

«За четыре года проживания я не увидела работы управляющей компании», — заявила Сабитова в видеоролике общественников. Она также сообщила, что её запрос отчёта о проделанной работе был представителями УК проигнорирован.

В свою очередь Ольга Чирва заявила, что с 2021 по 2024 года в указанном доме коммунальщиками был выполнен ряд мероприятий, в числе которых: замена лежака канализации (июнь 2021 года), прочистка канализационного лежака (июль 2021 года), ремонт входной двери первого подъезда (декабрь 2021 года), прочистка и замена желобов кровли с применением спецтранспорта (март 2022 года), замена лежака водопровода (июль 2022 года), дезинфекция (сентябрь 2022 года) и прочие работы.

При этом из начисленных на содержание общедомового имущества МКД 38 620 рублей в 2021 году жители оплатили лишь 23 656 рублей, в 2022 году из той же начисленной суммы было оплачено 21 562 рубля, а в 2024 году и вовсе 9173 рубля.

На заявления Сабитовой (в том числе на телефонные звонки), как уверяет гендиректор УК, коммунальщики реагировали трижды. При этом квартира, в которой проживает Сабитова, оформлены на другого человека, и абонент имеет задолженность 10 256 рублей (оплата не производится с октября 2023 года). Общая же задолженность дома на сегодняшний день, по данным УК «Час-Плюс», составляет 157 094 рубля.

«Сотрудники управляющей компании регулярно ведут претензионную работу, — добавляет Ольга Чирва, — имеются судебные приказы о взыскании задолженности с жителей, но сотрудникам федеральной службы судебных приставов не представляется возможным исполнить судебные приказы».

Чирва добавила, что ряд услуг её управляющая компания жителям не оказывает (уборка придомовой территории, промывка системы отопления и прочие), но и счетов за них не выставляет.

«В случае необходимости выполнения косметического ремонта мест общего пользования либо уборки придомовой территории управляющая компания предлагает провести общее собрание собственников жилья многоквартирного дома для принятия решения по косметическому ремонту подъезда либо уборки придомовой территории на общем собрании за счет увеличения тарифа и при условии погашения образовавшейся задолженности собственников данного многоквартирного дома, — добавляет Чирва. — Управляющая компания готова произвести сметный расчет и направить для ознакомления собственникам жилья для принятия решения по косметическому ремонту на общем собрании».

Ранее представители «Народного фронта» сообщили про обращение жителей одного из многоквартирных домов в Знаменске, которые утверждали, что за пять лет не видели специалистов управляющей компании ни разу, а требования отчитаться за деньги коммунальщики игнорируют.

Материалы проверки «Народного фронта» были направлены контролёрами в министерство регионального контроля и прокуратуру. 8 марта на заявления отреагировали в СК РФ, организовав доследственную проверку.