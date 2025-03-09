МЧС: палы прошлогодней травы в регионе охватили более 250 га

МЧС: палы прошлогодней травы в регионе охватили более 250 га
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Палы прошлогодней травы охватили в Калининградской области более 250 га. Такие данные в воскресенье, 9 марта, озвучила пресс-служба регионального управления МЧС России. В ведомстве назвали ситуацию на полях региона «непростой» и уточнили, что с начала года в регионе зафиксировано свыше 147 случаев горения прошлогодней растительности.

«В настоящий момент в Калининградской области составлено 14 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности, в том числе виновных в поджогах сухой травы, — уточнили в пресс-службе. — С понедельника, 10 марта, до 31 мая на территории Калининградской области будет действовать особый противопожарный режим».

Представители МЧС также предупредили, что с этих выходных на территории всех муниципальных образований начали проводить рейды по соблюдению правил пожарной безопасности и выявлению нарушителей. К рейдам привлекли всех сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы.

«Особое внимание уделяется противопожарному состоянию участков в дачных обществах, примыкающих к лесным массивам», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за сухой и теплой погоды сложилась катастрофическая ситуация, связанная с палами травы. Очаги возгорания сейчас фиксируют во всех муниципалитетах области.

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