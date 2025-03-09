Эксперты — о сезонных палах травы в Калининградской области: ситуация ужасающая (видео)

Эксперты — о сезонных палах травы в Калининградской области: ситуация ужасающая (видео)
Фото: сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области»
Все новости по теме: Пожары

Калининградская область стала местом концентрации сезонных палов травы. Ситуация в регионе выглядит самой угрожающей на общем фоне Восточной Европы, о чём сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ужасающая ситуация с сезонным палом травы, — пишут администраторы сообщества, — прямо сейчас фиксируется более сотни очагов пожаров по всему региону. Как можно увидеть на карте спутниковых данных, наибольшее количество пожаров сейчас в восточной Европе: Беларусь, Украина, Молдова, Румыния. Концентрация очагов в нашем регионе выше всего — во всех районах ощущается запах дыма и гари».

Отмечается, что в ближайшие дни пожароопасность будет только ухудшаться, чему способствует установившаяся сухая погода.

В течение последней недели различные региональные паблики фиксировали очаги возгорания по всей области. Ранее пресс-служба регионального управления МЧС РФ предупреждала, что «целенаправленная „уборка огнём“ участка не несет никакой пользы природе»

«Огонь уничтожает плодородный слой, убивает полезных насекомых и животных, а также может выйти из-под контроля и распространиться на большие территории, в том числе перекинуться на жилые постройки», — сообщала пресс-служба ведомства.

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