Исследование: среднее время поиска работы в Калининградской области — 4,7 месяца

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В III квартале 2024 года среднее время поиска работы в Калининградской области составляло 4,7 месяца. За год показатель сократился на 0,1 месяца. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В IV квартале 2024 года уровень безработицы в регионе составлял 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года он сократился на 0,7 процентных пункта. Показатели позволили разместить Калининградскую область на 49 позиции рейтинга российских регионов по безработице, между Рязанской и Брянской областями. Годом ранее регион занимал 48 место.

Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов в конце 2024 года был зафиксирован в Москве и Амурской области, самый высокий — в Ингушетии и Карачаево-Черкессии. В рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Рейтинг составлен по данным официальной статистики. Уровень безработицы определён как соотношение численности безработных к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы.

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