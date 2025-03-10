Для ремонта участка тротуара Ленинского пр-та власти вводят публичный сервитут

Для ремонта участка тротуара Ленинского пр-та власти вводят публичный сервитут
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для ремонта тротуара на участке Ленинского проспекта от улицы Багратиона до переулка Мореходного городские власти вводят публичный сервитут. Соответствующее постановление было подписано главой администрации Калининграда Еленой Дятловой 7 марта этого года.

В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» пояснили, что ремонт запланирован на этот сезон, и он начнётся чуть раньше, так как асфальтовые заводы уже начали свою работу.

«Чтобы выполнить ремонт тротуара под самую стену дома, наложили сервитут на кадастровые кварталы 39:15:140406, 39:15:140410 и земельные участки: 39:15:140410:715, 39:15:140410:716, 39:15:140410:717, 39:15:140406:9, 39:15:140406:19, 39:15:140406:4, 39:15:140406:8 по Ленинскому проспекту», — сообщили в пресс-службе.

В администрации добавили, что к сервитуту пришлось также прибегнуть при планировании ремонта на улице Сержантской, где под ограничения попадают кадастровые кварталы 39:15:131832, 39:15:131833, 39:15:131834, 39:15:131838, 39:15:131835 и земельные участки: 39:15:131832:18, 39:15:131832:19, 39:15:131834:11, 39:15:131835:14.

В начале февраля этого года сообщалось, что на обустройство тротуара на части Ленинского проспекта в Калининграде выделили 12,49 млн рублей.

Победителем торгов стала компания «Мосинжиниринг», незначительно снизившая первоначальную цену до 12,42 млн рублей.

В августе 2024 года в администрации Калининграда заявили, что тротуар вдоль Ленинского проспекта от эстакадного моста до улицы Багратиона, жалобы на состояние которого горожане не раз публиковали в паблике

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