Для ремонта участка тротуара Ленинского пр-та власти вводят публичный сервитут

Для ремонта тротуара на участке Ленинского проспекта от улицы Багратиона до переулка Мореходного городские власти вводят публичный сервитут. Соответствующее постановление было подписано главой администрации Калининграда Еленой Дятловой 7 марта этого года.

В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» пояснили, что ремонт запланирован на этот сезон, и он начнётся чуть раньше, так как асфальтовые заводы уже начали свою работу.

«Чтобы выполнить ремонт тротуара под самую стену дома, наложили сервитут на кадастровые кварталы 39:15:140406, 39:15:140410 и земельные участки: 39:15:140410:715, 39:15:140410:716, 39:15:140410:717, 39:15:140406:9, 39:15:140406:19, 39:15:140406:4, 39:15:140406:8 по Ленинскому проспекту», — сообщили в пресс-службе.

В администрации добавили, что к сервитуту пришлось также прибегнуть при планировании ремонта на улице Сержантской, где под ограничения попадают кадастровые кварталы 39:15:131832, 39:15:131833, 39:15:131834, 39:15:131838, 39:15:131835 и земельные участки: 39:15:131832:18, 39:15:131832:19, 39:15:131834:11, 39:15:131835:14.

В начале февраля этого года сообщалось, что на обустройство тротуара на части Ленинского проспекта в Калининграде выделили 12,49 млн рублей.

Победителем торгов стала компания «Мосинжиниринг», незначительно снизившая первоначальную цену до 12,42 млн рублей.