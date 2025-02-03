На обустройство тротуара на части Ленпроспекта выделили 12,5 млн рублей

На обустройство тротуара на части Ленинского проспекта в Калининграде выделили 12,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Финансирование работ предусмотрено на 2025 год. Заказчиком ремонта является МКУ «ГДСР». Дата начала подачи заявок для участия в аукционе на момент публикации новости неизвестна. На работы готовы направить 12,49 млн рублей.

В августе 2024 года в администрации Калининграда заявили, что тротуар вдоль Ленинского проспекта от эстакадного моста до улицы Багратиона, жалобы на состояние которого горожане не раз публиковали в паблике горадминистрации, собирались отремонтировать в течение ближайших двух лет. В январе власти опубликовали список улиц, на которых в течение 2025 и 2026 годов должны отремонтировать тротуары. В пресс-службе горадминистрации назвали указанный список новым этапом «тротуарной программы», начало которой было положено в 2023 году.