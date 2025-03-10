«Гидротехник» выделяет 30 млн рублей на многофункциональную машину-амфибию

Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» планирует закупить многофункциональную самоходную машину-амфибию. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Объём финансирования — 30 769 000 рублей. Средства планируют выделить в 2025 году. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как рассказал «Новому Калининграду» директор учреждения Руслан Орумбеков, закупка связана с увеличением штата. «У нас подобная техника есть. Точно такую же купить мы не можем, потому что она, по-моему, финского или шведского производства. Такую привезти, учитывая все реалии, невозможно. Берём подобную, но уже российского производства. Насколько помню, её нет в реестре Минпромторга. Такая ситуация — необходимо закупить по сути у единственного поставщика», — пояснил Руслан Орумбеков.

Машину-амфибию планируют использовать для уборки бытового мусора с водной глади и покоса растительности на городских водоёмах.

В 2024 году Калининградская область стала одним из лидеров по числу загрязнённых водоёмов в России. В регионе зафиксировали 102 случая загрязнения малых водных объектов и озёр.