ФКР планирует устанавливать ручки с символикой Победы на домах

ФКР планирует устанавливать ручки с символикой Победы на домах
Изображение: Фонд капитального ремонта Калининградской области
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Фонд капитального ремонта Калининградской области планирует устанавливать латунные ручки с символикой Победы на домах. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

Мероприятия запланированы в течение 2025 года. Их приурочили к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Фонд капремонта подготовил три варианта «изображений с узнаваемыми образами».

«Ручки будут установлены в Калининграде и области на всех дверях, над которыми работаем в 2025 году. Также установим новые информационные баннеры на всех объектах, где в 2025 году приступаем к капитальному ремонту фасадов», — говорится в сообщении ФКР.

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