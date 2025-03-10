ФКР планирует устанавливать ручки с символикой Победы на домах

Фонд капитального ремонта Калининградской области планирует устанавливать латунные ручки с символикой Победы на домах. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

Мероприятия запланированы в течение 2025 года. Их приурочили к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Фонд капремонта подготовил три варианта «изображений с узнаваемыми образами».

«Ручки будут установлены в Калининграде и области на всех дверях, над которыми работаем в 2025 году. Также установим новые информационные баннеры на всех объектах, где в 2025 году приступаем к капитальному ремонту фасадов», — говорится в сообщении ФКР.