Пассажиропоток в «Храброво» с начала года составил более полумиллиона человек

В «Храброво» подвели итоги работы аэропорта с начала года. Об этом сообщают в телеграм-канале аэропорта в понедельник, 10 марта.



С начала года пассажиропоток в «Храброво» составил 539 239 человек (+8,4% в сравнении с 2024 годом). Из них 525 148 человек перевезено на внутренних авиалиниях, 14 091 — на международных. В феврале 2025 года пассажиропоток составил 229 216 человек (+4,8%).