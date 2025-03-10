Пассажиропоток в «Храброво» с начала года составил более полумиллиона человек

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В «Храброво» подвели итоги работы аэропорта с начала года. Об этом сообщают в телеграм-канале аэропорта в понедельник, 10 марта.

С начала года пассажиропоток в «Храброво» составил 539 239 человек (+8,4% в сравнении с 2024 годом). Из них 525 148 человек перевезено на внутренних авиалиниях, 14 091 — на международных. В феврале 2025 года пассажиропоток составил 229 216 человек (+4,8%).

Ранее стало известно, что калининградский аэропорт «Храброво» занял 10-е место в России по пассажиропотоку за 2024 год. После Калининграда расположились такие города-миллионники, как Уфа, Красноярск, Самара, Челябинск, Пермь, Омск, Волгоград и Нижний Новгород. 

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