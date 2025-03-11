Фонд капремонта не нашёл средств на исторический забор у дома на Зоологической

Фонд капремонта Калининградской области отказался от планов по восстановлению исторического забора у дома № 47-47А на улице Зоологической, элементы которого были демонтированы в начале 2023 года. О том, что средств на эти работы нет, представители ФКР рассказали своим подписчикам, отвечая на их вопросы.

«Средства из областного бюджета не были направлены на восстановление и реконструкцию, — сообщили сотрудники Фонда. — Да, проект был интересный, значимый, но, к сожалению, приступить к работе не сможем из-за отсутствия финансирования. Если рассмотреть средства из „общего котла“, то это ремонт только 6 конструктивов в многоквартирных домах по ремонту общего имущества, куда не входят заборы и тротуары».

Пояснений, зачем было демонтировать забор при отсутствии конкретного финансирования, не последовало.

В апреле 2023 года пресс-служба ФКР рассказывала, как дом № 47-47А приводят «к историческому виду». На тот момент рабочие возвели фронтоны, укладывали кровлю из фальца и параллельно приводили в порядок фасад.

«Кроме того, в плане на этот год привести в порядок и исторический забор в рамках благоустройства», — отмечали в Фонде, напомнив, что подобные работы финансируются исключительно из областного бюджета. За два года работы так и не были выполнены.