Роспотребнадзор: в регионе снижается заболеваемость респираторными инфекциями

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По итогам 10-й недели в Калининградской области на 9,5% снизилась заболеваемость респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшее снижение отмечается среди школьников — на 14,5%. Общее количество зафиксированных случаев составило 9004 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Тем не менее в структуре положительных находок остаётся высокой доля вирусов гриппа, при этом преобладают вирусы гриппа B. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы. Также по итогам 10 недели в Калининградской области зарегистрировано 47 случаев COVID-19, что соответствует прошлой неделе.

В целях предотвращения распространения респираторных инфекций временно приостановлены занятия в 29 классах и 4 группах дошкольников.


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