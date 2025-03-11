«Экспертный совет по заповедному делу» требует отменить инвестпроект в Рыбачьем

Представители «Экспертного совета по заповедному делу» направили обращение в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ с просьбой отказать в согласовании инвестиционного проекта в Калининградской области (при поступлении соответствующей документации) в связи с противоречием недавно утвержденному Положению об охранной зоне национального парка «Куршская коса» и угрозами мигрирующим птицам.

Эксперты напомнили, что приказ Минприроды России № 626 «Об установлении границ охранной зоны национального парка „Куршская коса“ на землях Зеленоградского района Калининградской области и акватории Куршского залива, а также об утверждении Положения о данной охранной зоне» вступил в силу 1 февраля 2025 года.

Утверждённое Положение, как добавляют учёные, запрещает «деятельность, влекущую за собой изменение гидрологического режима земель и водных объектов» и «строительство объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений» за рядом исключений.

Изучив документацию, эксперты пришли к выводу, что в границах охранной зоны в акватории Куршского залива «строительство гостиниц и иных объектов капстроительства рекреационного назначения (в том числе на искусственных земельных участках) запрещается».

Кроме того, вступивший в силу приказ № 626, как считают заявители, становится препятствием на пути реализации инвестпроекта, включающего не только гостиницу, но и международный пассажирский речной пункт пропуска, оградительный мол и реконструкцию объектов гидротехнического назначения в поселке Рыбачий.