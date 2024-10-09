Природа важнее прибыли: эксперты требуют отказаться от застройки Куршской косы

Противостояние экологов и компании, которая намерена реализовать в посёлке Рыбачий на Куршской косе крупный инвестиционный проект, вступает в новую фазу. Накануне федеральный «Экспертный совет по заповедному делу» направил обращение в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ с просьбой отказать в согласовании инвестпроекта на косе. «Новый Калининград» решил выяснить, станет ли письмо экспертов точкой в споре и предпринимались ли сторонами конфликта другие шаги для достижения своих целей.

Информация о планах инвестора просочилась в новостные порталы региона ещё в сентябре 2023 года. Сообщалось, что компания «Спецавтотранс» намеревалась насыпать искусственный полуостров в Куршском заливе площадью 7,9 га и построить на нем 3–5-этажный апарт-отель смешанного типа, 5-этажный апарт-отель семейного типа, 5-этажную гостиницу со SPA-комплексом и тренажерным залом, а также гостиницу на воде, открытые бассейны, 1–2-этажные рестораны с террасами, крытую парковку и автобусную стоянку и т.д. О том, что масштабная по меркам Куршской косы застройка в Рыбачьем может стать причиной массовой гибели пернатых, СМИ начали писать в феврале 2024 года, когда «Экспертный совет по заповедному делу», подкрепив своё мнение подписями авторитетных российских биологов и экологов, направил на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова письмо с требованием не давать разрешение на стройку в нацпарке «Куршская коса».

Эксперты дали понять, что строительство высотных зданий (высота самого массивного здания, судя по представленным ранее проектам, — около 21 метра) станет препятствием на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц (в течение весенней и осенней миграции через него ежегодно мигрируют свыше 20 млн птиц разных видов). Орнитологи и экологи стали называть инвестпроект «стеной смерти», предупредив руководство нацпарка и жителей области о катастрофических последствиях, которые наступят в результате его реализации.

Через год после первого экспертного письма в Минприроды было написано ещё одно. На этот раз представители «Экспертного совета по заповедному делу» попросили отказать в согласовании инвестиционного проекта в Калининградской области (при поступлении соответствующей документации) в связи с противоречием недавно утвержденному Положению об охранной зоне национального парка «Куршская коса» и угрозами мигрирующим птицам.

Эксперты напомнили, что приказ Минприроды России № 626 «Об установлении границ охранной зоны национального парка „Куршская коса“ на землях Зеленоградского района Калининградской области и акватории Куршского залива, а также об утверждении Положения о данной охранной зоне» вступил в силу 1 февраля 2025 года.

Утверждённое Положение, как добавили учёные, запрещает «деятельность, влекущую за собой изменение гидрологического режима земель и водных объектов» и «строительство объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений» за рядом исключений.

Изучив документацию, эксперты пришли к выводу, что в границах охранной зоны в акватории Куршского залива «строительство гостиниц и иных объектов капстроительства рекреационного назначения (в том числе на искусственных земельных участках) запрещается». Кроме того, вступивший в силу приказ № 626, как считают заявители, становится препятствием на пути реализации инвестпроекта, включающего не только гостиницу, но и международный пассажирский речной пункт пропуска, оградительный мол и реконструкцию объектов гидротехнического назначения в поселке Рыбачий.

Мнения по поводу этого письма у сотрудников нацпарка «Куршская коса» традиционно разделились. В пресс-службе национального парка «Новому Калининграду» сообщили, что «пока инвестор не представил проект, говорить не о чем». Также там пояснили, что в новом приказе Минприроды РФ ничего не говорится о возможности насыпания островов.

Директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин дал «Новому Калининграду» более развёрнутый комментарий. «Моя позиция не менялась, она однозначная, — сообщил Мухин. — Поймите, есть моя личная позиция как ученого и человека, а есть, в общем-то, законодательство наше российское. На данном этапе, насколько я понимаю, компания решила следовать букве закона. Она сейчас заказывает исследование, делает массовую рассылку ученым-орнитологам с просьбой провести анализ. Что там по результату анализа будет видно, я не знаю. Мне неизвестно, подписано ли с кем-либо соглашение о проведении такого рода работ. Мне известно, что Зоологический институт получил предложение о проведении такого рода работ. А с кем уж они подпишут, я не знаю, это будет видно. Инвестору никто не запрещает проводить такого рода работы, главное — найти исполнителя».

Мухин отметил, что итоговое решение вопроса будет за Минприроды РФ, и добавил, что эксперты из «Заповедного дела» вовремя обратили внимание на изменение законодательства, которое «не облегчает жизнь этой компании».

«В данном случае ни о каком насыпном острове в заливе и подсыпке на сотни метров не может идти речь. Если, конечно, следовать букве закона», — сообщил директор биостанции.

Мухин также рассказал, что с представителями инвестора встречался в конце декабря прошлого года, а также виделся с ними на научно-техническом совете при нацпарке «Куршская коса», «не общаясь с ними лично». «Они на этот научно-технический совет приезжали, чтобы сформировать техзадание для проведения исследования по орнитологической экспертизе, — добавил Мухин. — На нас давить в этом плане просто бессмысленно, потому что сейчас ситуацию контролируют ребята из экологической организации „Наше заповедное дело“ (официальный паблик „Экспертного совета по заповедному делу“ — прим. „Нового Калининграда“). Это большие российские экологи. Я рад этому, потому что они держат руку на пульсе. Те мероприятия, которые они проводят, мы не в состоянии провести, так как у нас маленькая организация. Мы также не обладаем соответствующими компетенциями. Там есть юристы, есть экологи, которые работали в министерстве много лет. Они знают всю эту кухню от и до».

Напомним, что строительством апарт-отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана ещё в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград