На озеленение территории мемориала 1200 гвардейцам выделили 2,8 млн рублей

На озеленение территории мемориала 1200 гвардейцам выделили 2,8 млн рублей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда выделили более 2,8 млн рублей на выполнение работ по посадке и уходу за зелёными насаждениями на территории мемориала 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим в апреле 1945 года и Гвардейского проспекта в 2025 году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Высадить планируют восемь повислых берёз «Юнги» по 41900 рублей, два конских мясо-красных каштана «Бриоти» (43500 рублей), четыре горных сосны «Хампи» (27000 рублей), 400 саженцев среднего тиса «Хикси» (4761 рубль).

Приобрести саженцы необходимо до 6 мая 2025 года. Дата посадки будет определена отдельно. Уход требуется проводить до 30 октября 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимают до 17 марта. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 19 марта.

Как стало известно ранее, на выполнение работ по посадке и уходу за зелёными насаждениями на территориях общего пользования в Калининграде весной 2025 года выделяют 8 452 505 рублей.

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