Региональный минздрав анонсировал очередной единый день приёма граждан

Очередной единый день приёма населения запланирован во всех лечебных учреждениях здравоохранения Калининградской области на вторник, 18 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Каждый желающий сможет напрямую задать вопросы, касающиеся качества и доступности медицинской помощи, главному врачу учреждения», — говорится в сообщении.

Принимать граждан руководители учреждений, как ожидается, будут с 14 до 17 часов. «Ознакомиться с графиком работы и контактными телефонами медицинских организаций региона можно на их официальных сайтах. В феврале калининградцы в рамках единого дня приёма граждан задали 127 вопросов, при этом абсолютное большинство из них было решено оперативно», — добавили в министерстве.

Первый единый приём состоялся 12 февраля. Как сообщалось ранее, встречи должны проводиться ежемесячно.