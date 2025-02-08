В медучреждениях региона анонсировали «единый день приёма граждан»

В медицинских учреждения Калининградской области 12 февраля планируют провести «единый день приёма граждан». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Единый день приёма населения состоится в среду, 12 февраля, с 14:00-17:00 во всех лечебных учреждениях здравоохранения Калининградской области. Каждый желающий сможет напрямую задать вопросы, касающиеся качества и доступности медицинской помощи, главному врачу учреждения», — говорится в сообщении.

Как пообещал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев, такие встречи в дальнейшем будут проводиться каждый второй вторник месяца.

«Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются в учреждение за медицинской помощью. Я на постоянной основе посещаю лечебные учреждения, общаюсь и с сотрудниками, и с пациентами. И, как показывает практика, большинство вопросов от населения — это вопросы, которые входят в компетенцию главного врача, и решить их можно на местном уровне», — пояснил глава регионального минздрава.

Ознакомиться с графиком работы и контактными телефонами медицинских организаций региона можно на их официальных сайтах, добавили в минздраве.

Сергей Дмитриев был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области в конце июля 2024 года. Два года назад он уволился с поста главы департамента здравоохранения администрации Томской области по собственному желанию. В новый состав правительства Калининградской области в качестве министра здравоохранения Сергей Дмитриев вошёл в ноябре 2024 года.