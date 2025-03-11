Беспрозванных: тело Героя России Сергея Чебнёва доставят в Калининград

Тело подполковника Сергея Чебнёва, погибшего при обороне Малой Локни Курской области, будет доставлено в Калининград. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, встретившийся с вдовой офицера Ольгой Чебнёвой, входящей в состав регионального совета по СВО.

«Звание Героя России подполковник Сергей Владимирович получил за бои в Курской области в августе прошлого года, — говорится в телеграм-канале главы региона. — 12 дней, командуя личным составом трёх полков различного подчинения, он оборонял Малую Локню. Удерживал плацдарм вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ».

6 марта награда мужа была передана Ольге Чебнёвой президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба президента сообщала, что 18 августа 2024 года Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения.

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что тело Сергея Чебнёва нашли его бойцы. Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что погибшего комбата с позывным «Отмель» обнаружили на территории колонии в Малой Локне.