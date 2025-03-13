В Калининграде анонсировали проведение городского субботника

В Калининграде анонсировали городской субботник. Как сообщает «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале, он пройдет 5 апреля.

Отмечается, что МБУ «Чистота» обеспечит оперативный вывоз собранного мусора. Для этого участникам субботника необходимо связаться с дежурным диспетчером по номеру 93-00-05 с 08:00 до 20:00.

«Администрация города приглашает всех жителей многоквартирных и частных домов принять участие в большой городской уборке и привести в порядок свою придомовую территорию!» — говорится в сообщении дирекции.