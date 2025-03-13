В Калининграде анонсировали проведение городского субботника

В Калининграде анонсировали проведение городского субботника
Фото: Алина Белянина / «Новый Калининград»
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В Калининграде анонсировали городской субботник. Как сообщает «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале, он пройдет 5 апреля.

Отмечается, что МБУ «Чистота» обеспечит оперативный вывоз собранного мусора. Для этого участникам субботника необходимо связаться с дежурным диспетчером по номеру 93-00-05 с 08:00 до 20:00.

«Администрация города приглашает всех жителей многоквартирных и частных домов принять участие в большой городской уборке и привести в порядок свою придомовую территорию!» — говорится в сообщении дирекции.

15 марта пройдёт субботник в Астрономическом бастионе Калининграда. Уточняется, что волонтёры будут помогать новому собственнику объекта — производителю марципана «Pomatti» — очищать казематы и территорию объекта от мусора и хлама и готовить их к будущему ремонту.

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