В Калининграде анонсировали проведение городского субботника

В Калининграде анонсировали городской субботник. Как сообщает «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале, он пройдет 5 апреля.
Отмечается, что МБУ «Чистота» обеспечит оперативный вывоз собранного мусора. Для этого участникам субботника необходимо связаться с дежурным диспетчером по номеру
«Администрация города приглашает всех жителей многоквартирных и частных домов принять участие в большой городской уборке и привести в порядок свою придомовую территорию!» — говорится в сообщении дирекции.15 марта пройдёт субботник в Астрономическом бастионе Калининграда. Уточняется, что волонтёры будут помогать новому собственнику объекта — производителю марципана «Pomatti» — очищать казематы и территорию объекта от мусора и хлама и готовить их к будущему ремонту.