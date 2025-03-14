В Калининграде намерены ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

В Калининграде намерены ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининграде выбрали 200 мест под парковки для электросамокатов
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Калининградские власти намерены ограничить скорость прокатных электросамокатов до 20 км/ч. Об этом в ходе эфира «ГорПросвета» сообщил заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Виталий Корягин. По его данным, в Калининграде сегодня около 4000 электросамокатов, и их количество постоянно растёт. Корягин добавил, что высокая скорость, с которой пользователи самокатов передвигаются по тротуарам, вызывает критику определённой категории граждан.

«Ввиду обращений граждан и по рекомендации ГИБДД на улицах с повышенным пешеходным трафиком мы планируем провести мероприятия по ограничению скорости СИМ до 15 км/ч», — добавил Корягин.

То, что у операторов городских прокатов есть техническая возможность ограничить максимальную скорость, подтвердил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Он же сообщил, что в Калининграде на сегодняшний день средствами индивидуальной мобильности пользуются около 30 тысяч человек. При этом ежегодно количество пользователей в среднем увеличивается на 4%.

На уточняющий вопрос «Нового Калининграда» Романов ответил, что сейчас максимальная скорость прокатного электросамоката — 25 км/ч.

В июле 2024 года один из прокатных сервисов, работающих в Калининграде (Whoosh), сообщил о намерении тестировать пользователей электросамокатов на скорость когнитивных реакций. По задумке владельцев проката, это должно склонять пользователей к аккуратному вождению.

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