В Калининграде выбрали 200 мест под парковки для электросамокатов

Власти Калининграда определили 200 мест под парковки для элеткросамокатов. О том, что их намерены выделить специальной разметкой в течение 2025 года, в эфире «ГорПросвета» сообщил заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Виталий Корягин.
«Мы провели обследование и определили 200 мест для нанесения разметки для парковок для самокатов, — заявил Корягин. — Мы прорабатываем с операторами вопрос, чтобы окончание аренды производилось по фотографии самоката на парковке».
«Это будут не виртуальные, а визуальные парковки, — добавил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — В городе у нас 2000 парковочных точек, из них 200 будет выделено визуально. Наша цель — выделить разметкой все 2000 парковок».
Романов также напомнил, что в Калининграде операторы кикшерингов создают специальные «учебные городки», где арендаторы самокатов могут «в шуточной форме» сдать вождение, либо проверить свои навыки.В ходе того же эфира Виталий Корягин сообщил, что горвласти планируют снизить предельную скорость прокатных электросамокатов с 25 по 20 км/ч, а в местах с повышенным пешеходным трафиком — до 15 км/ч.