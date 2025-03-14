В Калининграде выбрали 200 мест под парковки для электросамокатов

В Калининграде выбрали 200 мест под парковки для электросамокатов
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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Власти Калининграда определили 200 мест под парковки для элеткросамокатов. О том, что их намерены выделить специальной разметкой в течение 2025 года, в эфире «ГорПросвета» сообщил заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Виталий Корягин.

«Мы провели обследование и определили 200 мест для нанесения разметки для парковок для самокатов, — заявил Корягин. — Мы прорабатываем с операторами вопрос, чтобы окончание аренды производилось по фотографии самоката на парковке».

«Это будут не виртуальные, а визуальные парковки, — добавил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — В городе у нас 2000 парковочных точек, из них 200 будет выделено визуально. Наша цель — выделить разметкой все 2000 парковок».

Романов также напомнил, что в Калининграде операторы кикшерингов создают специальные «учебные городки», где арендаторы самокатов могут «в шуточной форме» сдать вождение, либо проверить свои навыки.

В ходе того же эфира Виталий Корягин сообщил, что горвласти планируют снизить предельную скорость прокатных электросамокатов с 25 по 20 км/ч, а в местах с повышенным пешеходным трафиком — до 15 км/ч.

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