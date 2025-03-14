На компенсационное озеленение Северного обхода выделяют 13,8 млн рублей

МКУ «Калининградская служба заказчика» готовится к поиску подрядчика для компенсационного озеленения Северного обхода Калининграда. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Посадку зелёных насаждений необходимо выполнить в рамках проекта компенсационного озеленения объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2-й этап строительства — от транспортной развязки на Балтийск включительно (2 подэтап)».

Работы оценили в 13 796 506 рублей. Приобрести необходимо 249 саженцев мелколистной липы «Гринспайер» по 49 тыс. рублей каждый. Посадка обойдётся в 1 595 506 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте указаны не были.

12 марта администрация Калининграда выдала «Управлению дорожного хозяйства Калининградской области» два новых порубочных билета, разрешающих спилить ещё 1257 деревьев и 56 кустарников для продолжения строительства Северного обхода. В марте 2024 года горвласти выдавали два порубочных билета с той же целью на 8827 деревьев и 28 кустарников. Сохранить тогда планировали ровно то же количество зелёных насаждений, которое указано в новых порубочных билетах — 1257 деревьев и 56 кустарников. Теперь же сохранение и пересадка деревьев не предусмотрены.