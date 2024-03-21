Для продолжения строительства Северного обхода хотят вырубить 8,8 тыс. деревьев

Власти Калининграда выдали два порубочных билета для продолжения строительства Северного обхода. В общей сложности предстоит убрать 8827 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Срок действия порубочных билетов до 17 сентября 2025 года. По первому документу подрядчику разрешено вырубить 3515 деревьев и 6 кустарников на участке от Советского проспекта до Тенистой аллеи. В перечетной ведомости все подлежащие вырубке зеленые насаждения характеризуются как «ослабленные». При этом сохранить необходимо 890 деревьев и 37 кустов и высадить в качестве компенсации 3533 дерева и 34 кустарника.

Согласно второму билету, вырубка «в целях осуществления строительства» будет произведена на участке от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Здесь спилят 5312 деревьев и 22 кустарника, сохранив 367 и 19 соответственно. Компенсационная высадка составит 4656 деревьев и 27 кустарников.

Напомним, контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года с компанией «ВАД». В феврале 2024-го стало известно, что стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.