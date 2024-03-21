Для продолжения строительства Северного обхода хотят вырубить 8,8 тыс. деревьев

Все новости по теме: Реконструкция Северного обхода

Власти Калининграда выдали два порубочных билета для продолжения строительства Северного обхода. В общей сложности предстоит убрать  8827 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Срок действия порубочных билетов до 17 сентября 2025 года. По первому документу подрядчику разрешено вырубить 3515 деревьев и 6 кустарников на участке от Советского проспекта до Тенистой аллеи.  В перечетной ведомости все подлежащие вырубке зеленые насаждения характеризуются как «ослабленные». При этом сохранить необходимо 890 деревьев и 37 кустов и высадить в качестве компенсации 3533 дерева и 34 кустарника.

Согласно второму билету, вырубка «в целях осуществления строительства» будет произведена на участке от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Здесь спилят 5312 деревьев и 22 кустарника, сохранив 367 и 19 соответственно. Компенсационная высадка составит 4656 деревьев и 27 кустарников.

Напомним, контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года с компанией «ВАД». В феврале 2024-го стало известно, что стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter