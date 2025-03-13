1257 деревьев разрешили вырубить для продолжения строительства Северного обхода

Для продолжения строительства Северного обхода в Калининграде разрешили вырубить ещё 1257 деревьев и 56 кустарников. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.
Два новых порубочных билета получило 12 марта «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Один из них разрешает снести 890 деревьев и 37 кустарников, другой — 367 деревьев и 19 кустарников. Указанная территория проведения работ — ул. Большая Окружная и Балтийское шоссе. Разрешение на вырубку действует до 17 сентября 2025 года.
Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 8189 деревьев и 61 кустарника. Согласно приложенному документу, речь идёт о сосне и жимолости обыкновенной. Саженцы должны быть высотой не менее 1,5 и 0,5 метра соответственно. Компенсационная стоимость не взимается.
В марте 2024 года горвласти выдавали два порубочных билета для строительства Северного обхода на 8827 деревьев и 28 кустарников. Сохранить тогда планировали ровно то же количество зелёных насаждений, которое указано в новых порубочных билетах — 1257 деревьев и 56 кустарников. Теперь же сохранение и пересадка деревьев не предусмотрены, а количество высаживаемых в качестве компенсации деревьев осталось тем же, что и для прошлой вырубки.Контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года с компанией «ВАД». В феврале 2024-го стало известно, что стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.