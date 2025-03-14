На цветы для нужд Совета депутатов Калининграда выделяют 300 тыс. рублей

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Совет депутатов Калининграда заказывает цветочную продукцию для своих нужд. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Поставить необходимо будет одиночные розы (указанная цена за единицу — 328,33 руб.), гвоздики (213,33 руб.), кустовые хризантемы (248,33 руб.), а также венок из живых цветов и хвои (46 490 руб.). Общая стоимость - 300 тыс. рублей. Цветочная продукция необходима для «проведения мероприятий». Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Правительство Калининградской области планировало в 2025 году потратить на поставку цветочной продукции для своих нужд 2 млн рублей.

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