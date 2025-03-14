На цветы для нужд Совета депутатов Калининграда выделяют 300 тыс. рублей

Совет депутатов Калининграда заказывает цветочную продукцию для своих нужд. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Поставить необходимо будет одиночные розы (указанная цена за единицу — 328,33 руб.), гвоздики (213,33 руб.), кустовые хризантемы (248,33 руб.), а также венок из живых цветов и хвои (46 490 руб.). Общая стоимость - 300 тыс. рублей. Цветочная продукция необходима для «проведения мероприятий». Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Правительство Калининградской области планировало в 2025 году потратить на поставку цветочной продукции для своих нужд 2 млн рублей.